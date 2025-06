Bairro Resistência

Jovem é preso com fuzil, pistola e munições em casa em Vitória

Na residência também foram apreendidos R$ 19 mil em dinheiro; a mãe do suspeito também foi levada ara a Delegacia Regional de Vitória, mas acabou liberada

Um jovem de 22 anos foi preso após serem apreendidos, na casa dele, um fuzil calibre 5.56, uma pistola 9 mm com seletor de rajada, três carregadores, mais de 70 munições, balaclava, três celulares e cerca de R$ 19 mil. O fato ocorreu na noite de domingo (22), no bairro Resistência, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, os agentes revistaram a residência após o jovem fugir de uma abordagem durante patrulhamento das equipes da Força Tática do 1º Batalhão da PM e entrar no imóvel.>