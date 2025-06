Caso em Itapemirim

Jovem é preso após furtar carro, causar acidente e quebrar telhado na fuga

Suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao sistema prisional, já que não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial

Um jovem de 26 anos foi preso suspeito de furtar um carro em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, uma viatura iniciou perseguição pelas ruas da cidade e o indivíduo abandonou o veículo ainda em movimento, invadindo residências para escapar dos policiais. >

Menina diz a pastor que foi estuprada por padrasto e religioso chama polícia no ES

'Neguinho da Web': braço armado do TCP é morto em confronto em Vila Velha

A PM informou que tudo começou com o furto do carro, que foi visto depois trafegando no Centro de Itapemirim. A corporação disse que iniciou patrulhamento, e, ao ver a polícia, o homem iniciou a fuga, realizando manobras e ultrapassagens arriscadas.>