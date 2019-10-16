Jovem é preso ao receber drogas sintéticas pelo correio no Norte do ES

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 20:00
- Atualizado há 6 anos
Uma encomenda nada convencional: 134 comprimidos de Ecstasy chegaram pelo correio para o jovem Richard Araújo Teixeira, de 24 anos, no início da tarde de terça-feira (15). O que ele não esperava é que a polícia já estava acompanhando a entrega e o prenderia por tráfico de drogas, na própria casa, localizada no bairro Alvorada, em Barra de São Francisco, no Norte do Estado.
Delegado responsável pelo caso, Leonardo Amorim informou que a apreensão pode ser histórica. “Estranhei quando vi que se tratava de droga sintética, por isso perguntei para colegas se já haviam apreendido esse tipo de substância e ninguém lembrou de nenhum outro caso. Deve ser a primeira vez que acontece no município”, contou.
Dentro de um envelope, a droga foi enviada de São Paulo e a própria agência dos Correios informou sobre a suspeita do tráfico. Na delegacia, o jovem alegou que os comprimidos seriam apenas para consumo próprio e de amigos, mas, pela quantidade, ele acabou detido e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
