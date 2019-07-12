Home
>
Polícia
>
Jovem é preso acusado de estuprar menina de 13 anos em Mucurici

Jovem é preso acusado de estuprar menina de 13 anos em Mucurici

Vítima havia desaparecido com o suspeito no dia anterior. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou a adolescente na casa dele, com diversas marcas pelo corpo. Ele foi detido em flagrante

Gazeta Online

Publicado em 12 de julho de 2019 às 13:07

 - Atualizado há 6 anos

Vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um jovem de 18 anos foi preso em Mucurici, região Norte do Estado, nesta quarta-feira (10), acusado de estuprar uma menina de 13 anos. A vítima havia desaparecido no dia anterior, quando foi vista seguindo para a cidade com Lucas Vagmacker Santos.

Recomendado para você

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Com a informação de que a adolescente estava desaparecida, uma equipe da Polícia Militar seguiu para Mucurici para realizar buscas. Ao chegar na casa do acusado, encontrou a menina. Segundo a PM, ela apresentava diversas marcas pelo corpo e contou que foram causadas durante as relações sexuais.

O suspeito e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Montanha.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já a vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais