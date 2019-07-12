Norte do ES

Jovem é preso acusado de estuprar menina de 13 anos em Mucurici

Vítima havia desaparecido com o suspeito no dia anterior. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou a adolescente na casa dele, com diversas marcas pelo corpo. Ele foi detido em flagrante

Publicado em 12 de julho de 2019

Vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um jovem de 18 anos foi preso em Mucurici, região Norte do Estado, nesta quarta-feira (10), acusado de estuprar uma menina de 13 anos. A vítima havia desaparecido no dia anterior, quando foi vista seguindo para a cidade com Lucas Vagmacker Santos.

Com a informação de que a adolescente estava desaparecida, uma equipe da Polícia Militar seguiu para Mucurici para realizar buscas. Ao chegar na casa do acusado, encontrou a menina. Segundo a PM, ela apresentava diversas marcas pelo corpo e contou que foram causadas durante as relações sexuais.

O suspeito e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Montanha.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já a vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

