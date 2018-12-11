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Durante churrasco

Jovem é preso acusado de abusar de menina de 13 anos em São Mateus

Crime sexual aconteceu na noite de domingo (09) e foi denunciado na tarde de segunda-feira (10). Suspeito era conhecido da família e mãe da vítima ficou em choque quando soube do caso

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 14:42
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um jovem de 24 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (10), em São Mateus, região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos. O crime teria acontecido durante um churrasco na noite de domingo (09).
De acordo com a Polícia Militar, um homem foi ao batalhão na segunda-feira e contou que um churrasco acontecia na casa de sua namorada e alguns convidados consumiram bebidas alcoólicas. A certa hora, todos foram dormir e o suspeito, de 24 anos, se aproveitou para abusar da vítima.
Os militares foram à casa da menina e ela disse que não conseguiu chamar por sua mãe porque o acusado apertou seu pescoço durante o crime e impediu que ela fugisse. Segundo a PM, o suspeito é conhecido da família e a mãe da vítima ficou em choque.
A adolescente e a mãe foram levadas para a 15ª Delegacia Regional de São Mateus, onde prestaram depoimento. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio, onde passará por audiência de custódia.
Jovem é preso acusado de abusar de menina de 13 anos em São Mateus

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