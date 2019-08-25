Jovem é perseguido e assassinado com tiros na cabeça em São Mateus

Ainda segundo a PM, após cometer o crime, o suspeito fugiu em um veículo. Foram feitas buscas, mas ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil disse que as investigações começaram durante a madrugada logo após o fato, e a equipe da perícia esteve no local e recolheu provas para apuração. Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas.