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Norte do ES

Jovem é perseguido e assassinado com tiros na cabeça em São Mateus

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (25). Polícia encontrou 17 perfurações no corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 11:54

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 11:54

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (25) na escadaria que liga as ruas Ornalino Domingos e Cel Mateus Cunha, no bairro Ribeirão, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira
Um jovem identificado apenas como LVS, de 23 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (25), em São Mateus, no Norte do Estado. Após a perícia da Polícia Civil, foram constatadas pelo menos 17 perfurações no corpo da vítima, além de várias cápsulas calibre 380 próximo ao local do crime.
De acordo com a Polícia Militar, os militares já encontraram a vítima sem vida e coberta com um lençol. Segundo populares, o jovem foi perseguido por um homem encapuzado no início de uma escadaria que começa na rua Ornalino Domingos. Ao ser atingido na região das costas, a vítima caiu em frente a um salão, já na rua Cel Mateus Cunha, no bairro Ribeirão. Mesmo caído, o jovem ainda foi baleado com tiros na cabeça.
Ainda segundo a PM, após cometer o crime, o suspeito fugiu em um veículo. Foram feitas buscas, mas ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil disse que as investigações começaram durante a madrugada logo após o fato, e a equipe da perícia esteve no local e recolheu provas para apuração. Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa ajudar nas investigações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
 

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