Jovem é morto por engano enquanto orava na praia

Gabriel estava sentado em uma escadaria, na praia, quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram atirando. Jovem era ministro de louvor da igreja em Vila Velha Crédito: Reprodução

Aos 21 anos, Gabriel Costa Silva teve os planos de futuro interrompidos por uma bala no peito e outra nas costas. Com ele, morreram os sonhos de conhecer outros países e de fazer a faculdade que nem teve tempo de começar. O jovem foi morto, enquanto orava, por volta das 17 horas de terça-feira, na praia de Ponta da Fruta, Vila Velha. Foi assassinado por engano por dois homens, que foram presos logo após o crime e confessaram ter confundido o rapaz com um rival.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Gabriel estava sentado em uma escadaria, próximo à praia, quando foi surpreendido por Welder dos Santos Cardoso, 20, e Gabriel Soares Pereira, 21, que já chegaram atirando.

Após matar Gabriel, a dupla fugiu. Enquanto a Polícia Civil ainda estava no local do crime fazendo o trabalho de perícia, testemunhas contaram aos policiais quem teria atirado na vítima e indicaram o local onde os suspeitos estariam escondidos.

Ao notarem a chegada da polícia, os suspeitos fugiram entrando em um táxi e obrigaram o taxista a dirigir para eles. Houve perseguição e um cerco policial foi montado próximo ao trevo de acesso à Rodovia Darly Santos. A dupla ordenou que o taxista furasse o bloqueio, mas ele se recusou.

Antes de serem presos, os suspeitos jogaram a arma usada no crime em um matagal às margens da Rodovia do Sol. Eles foram levados para a DHPP. Em depoimento, os atiradores afirmaram ter confundido a vítima com outra pessoa. Os dois foram autuados por homicídio.

LOUVOR

Gabriel era ministro de louvor da igreja Comunidade Batista Cristã, que fica em Santa Mônica, Vila Velha. Amigos do jovem afirmaram que ele estava na casa de parentes em Ponta da fruta, quando saiu para orar na praia.

Um primo da vítima disse que Gabriel passou no vestibular e iria começar a faculdade no início do ano. Amigo do jovem desde a adolescência, o técnico em informática Matheus Felippe Vaz Lima, 21, também conta que o rapaz falava inglês fluente e sonhava em ir para fora do País.

Gabriel estava sentado em uma escadaria, na praia, quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram atirando. Jovem era ministro de louvor da igreja em Vila Velha Crédito: Reprodução

REDES SOCIAIS

Recados de solidariedade e comoção pela morte de Gabriel encheram o perfil dele nas redes sociais durante todo o dia.

Na página da Comunidade Batista Cristã de santa Mônica, dezenas de recados foram deixados em um vídeo postado no dia 3 deste mês, onde o jovem aparece cantando. Um menino de Deus. Seu louvor agora será no céu! Que Jesus conforte a família e amigos e igreja. Meus sinceros sentimentos, escreveu uma amiga.

VIOLÊNCIA

Em apenas sete horas, a região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, registrou dois assassinatos e um tiroteio durante a tarde e noite de terça-feira. Apesar do curto intervalo de tempo entre eles, os crimes não estão relacionados e foram motivados por razões diferentes. e um tiroteio durante a tarde e noite de terça-feira. Apesar do curto intervalo de tempo entre eles, os crimes não estão relacionados e foram motivados por razões diferentes.

O primeiro caso aconteceu no final da tarde, às 17 horas, quando Gabriel Costa Silva, 21 anos, foi morto a tiros na praia de Ponta da Fruta. O rapaz não tem passagens pela polícia e foi confundido por criminosos.

Cerca de uma hora depois, houve um tiroteio no bairro Balneário Ponta da Fruta, localizado na mesma região. Um policial que passava pelo bairro (ainda não se sabe se a trabalho ou de folga) viu Wemberson Francisco Dias, 37, andando armado no meio da rua. O policial se identificou, deu voz de prisão ao suspeito.

Porém, o homem sacou a arma e houve troca de tiros entre ele e o policial.

O militar afirma que o suspeito atirou primeiro. Wemberson acabou preso e junto com ele a polícia encontrou duas pistolas. Levado para Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), o rapaz alegou que estava no bairro atrás de um rival. Como houve troca de tiros com o PM, ele acabou autuado também por homicídio.

MORTO A FACADAS

Já no final da noite, por volta das 23 horas, o bairro Balneário Ponta Fruta também registrou uma morte. O auxiliar de serviços gerais Nilton do Carmo Viana, 43, foi morto a facadas na Rua Manoel Pedro Rodrigues.