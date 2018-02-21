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Violência

Jovem é morto e namorada grávida sai ilesa em Itapemirim

Rapaz de 23 anos estava com a namorada na garupa de uma moto quando foi atingido por atiradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 18:36

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 18:36

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta terça-feira (20). Kalebe Rodrigues era morador de Piúma e foi baleado enquanto pilotava a moto no balneário vizinho, quando foi buscar a namorada. A mulher está grávida de sete meses e saiu ilesa. Após o crime, dois suspeitos foram presos.
Segundo o delegado titular de Itapemirim, Djalma Pereira, a vítima foi até o balneário para visitar a namorada. Após o casal subir na motocicleta, dois homens começaram a atirar. Quando o rapaz percebeu os tiros, pulou da moto. A mulher, mesmo no carona, continuou pilotando o veículo. Os bandidos continuaram atirando e ela também caiu. Os suspeitos passaram por ela rindo, pensando que estava morta, contou. A mulher sofreu apenas escoriações.
Durante a madrugada, a polícia conseguiu prender dois suspeitos, de 19 e 21 anos, em Itapemirim. A motivação do crime está ligado a uma disputa antiga com traficantes de drogas. Eles foram autuados por tentativa de homicídio e homicídio e após ouvidos, encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes, afirmou o delegado.

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