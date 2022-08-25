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Nova Carapina II

Jovem é morto com tiros no rosto no meio da rua em bairro da Serra

Testemunhas contaram à TV Gazeta que Ezequiel Vieira de Sá foi morto por volta das 19h40 por um homem que passou a pé na rua e disparou contra ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2022 às 22:02

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 22:02

Jovem de 26 anos foi morto a tiros na Serra
A área onde ocorreu o crime foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Militar Crédito: Leitor A Gazeta
Um jovem de 26 anos foi morto com tiros no rosto no meio de uma rua do bairro Nova Carapina II, na Serra, nesta quarta-feira (24). Testemunhas contaram à TV Gazeta que Ezequiel Vieira de Sá, que era morador do bairro, foi morto por volta das 19h40 por um homem que passou a pé na rua e disparou contra o jovem. Após o crime, o suspeito fugiu do local.
A Polícia Militar informou que o crime foi registrado por volta das 18h40. Aos policiais, populares relataram que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas da região, mas não souberam afirmar sobre a autoria ou motivação do crime.
Segundo apuração da reportagem, a Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com a guerra do tráfico de drogas. Investigadores estiveram na rua e conversaram com parentes e amigos da vítima. Uma tia da vítima que ajudou a criar o jovem chegou a desmaiar na rua quando viu o corpo do sobrinho.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por nota, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação.

Atualização

25/08/2022 - 10:15
A Polícia Militar enviou nota falando sobre o atendimento à ocorrência, e a Polícia Civil enviou disse que investigações e diligências em relação ao caso estão em andamento na DHPP da Serra. O texto foi atualizado.

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