Jovem é morto com tiros no rosto no meio da rua em bairro da Serra

Um jovem de 26 anos foi morto com tiros no rosto no meio de uma rua do bairro Nova Carapina II, na Serra, nesta quarta-feira (24). Testemunhas contaram à TV Gazeta que Ezequiel Vieira de Sá, que era morador do bairro, foi morto por volta das 19h40 por um homem que passou a pé na rua e disparou contra o jovem. Após o crime, o suspeito fugiu do local.
A Polícia Militar informou que o crime foi registrado por volta das 18h40. Aos policiais, populares relataram que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas da região, mas não souberam afirmar sobre a autoria ou motivação do crime.
Segundo apuração da reportagem, a Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com a guerra do tráfico de drogas. Investigadores estiveram na rua e conversaram com parentes e amigos da vítima. Uma tia da vítima que ajudou a criar o jovem chegou a desmaiar na rua quando viu o corpo do sobrinho.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por nota, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação.
Atualização
25/08/2022 - 10:15
A Polícia Militar enviou nota falando sobre o atendimento à ocorrência, e a Polícia Civil enviou disse que investigações e diligências em relação ao caso estão em andamento na DHPP da Serra. O texto foi atualizado.