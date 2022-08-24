Homem é detido ao furtar peças de contrafilé em mercado da Reta da Penha

Mercadorias furtadas em hipermercado da Reta da Penha: itens foram encontrados dentro da mochila do suspeito Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Um homem, de 36 anos, foi detido pela Guarda Municipal de Vitória na tarde desta quarta-feira (24) após uma denúncia de furto de mercadorias em um hipermercado localizado na Reta da Penha, na Capital capixaba. O suspeito foi abordado pela equipe do estabelecimento.

O apoio da Guarda Municipal foi solicitado através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). Ao chegar no local, a Guarda constatou o furto de 13 itens, em um valor aproximado de R$ 570,00.

Segundo o inspetor Diego Roriz, da Guarda Municipal de Vitória, os itens furtados foram encontrados dentro da mochila do homem. Dentre eles, estão cortes de contrafilé, desodorantes, leite condensado, queijo e presunto.