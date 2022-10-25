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Em Itacibá

Jovem é morto com tiros na cabeça e no peito em Cariacica

Kerlyton Lopes da Silva, de 24 anos, foi surpreendido por bandidos enquanto andava na rua na noite desta segunda-feira (24); segundo familiares, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 21:52
Kerlyton Lopes da Silva, de 24 anos, morreu no local antes da chegada do Samu
Kerlyton Lopes da Silva morreu no local antes da chegada do Samu, em Itacibá Crédito: Reprodução
Um homem foi encontrado morto no bairro Itacibá, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (24). Kerlyton Lopes da Silva, de 24 anos, foi surpreendido por bandidos enquanto andava na rua. Segundo a Polícia Militar, a vítima levou vários tiros no peito e na cabeça.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o jovem trabalhava como recreador infantil, porém, segundo familiares, acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Kerlyton morava perto de onde foi morto. Ferido, ele tentou correr, mas caiu e faleceu no local antes da chegada do Samu.
À reportagem, moradores da região não souberam dizer se os bandidos chegaram na rua de carro, de moto ou a pé. Investigadores da Polícia Civil foram acionados e já começaram a ouvir testemunhas e parentes da vítima.  
As polícias Civil e Militar foram acionadas para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

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