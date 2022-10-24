"Vocês sabiam"? Trio de irmãos do ES bomba no Tik Tok com vídeos curiosos

Os irmãos Cainã Morellato, Cauê Morellato e Ynaê Morellato, respectivamente, formam o Cauwave, sucesso de visualizações no TikTok Crédito: Arquivo pessoal

mais de 124 milhões de visualizações no TikTok e entrou para o Os irmãos Cainã Morellato, Cauê Morellato e Ynaê Morellato – de 29, 21 e 16 anos, respectivamente – conquistaram a internet após publicarem um vídeo sobre curiosidade no início da pandemia da Covid-19 , em 2020. Dois anos depois, o trio do Espírito Santo , mais conhecido como "Cauwave", temno TikTok e entrou para o Play9 , estúdio de conteúdo do comunicador digital Felipe Neto e do empresário João Pedro Paes Leme.

BRINCANDEIRA ENTRE IRMÃOS

Cainã contou que, em meio às restrições provocadas pelo vírus da Covid-19, os irmãos passavam muito tempo juntos em casa. “E o TikTok foi uma coisa que, com a pandemia, estava começou a bombar muito, né? [...] O Cauê e a Ynaê tinham os perfis deles no TikTok, eles consumiam isso, e para mim era uma linguagem meio estrangeira. Ainda não sabia do que se tratava, não vivenciava aquilo e comecei a vivenciar com eles”, comentou.

Em um belo dia, mais precisamente no dia 21 de maio de 2020, Cainã resolveu fazer uma brincadeira com os irmãos. Ele pegou o celular do Cauê, saiu do quarto em que estavam e voltou gravando um vídeo, utilizando a conta do irmão do meio no TikTok.

"Eu gravei o vídeo, o nosso primeiro vídeo que é o vídeo do Ray-Ban (marca de óculos). Nosso primeiro vídeo de curiosidade. E esse vídeo viralizou nesse mesmo dia. Foi uma coisa completamente no escuro, a gente não esperava jamais que isso fosse acontecer" Cainã Morellato - Produtor

Segundo Cainã, esse era um tipo de brincadeira que os irmãos sempre faziam. Eles já gostavam de um surpreender o outro falando sobre curiosidades de palavras, de etimologia (estudo da origem e evolução das palavras), de história e compartilhar informações novas.

Contudo, era uma experiência dividida somente entre o trio. “Isso sempre acabou ali no quarto e nunca foi nada grande e aí, de repente, o vídeo viraliza. Foi uma surpresa muito positiva”, falou.

O trio de irmãos é fã de explicações, curiosidades e compartilha o conteúdo com o público nas redes sociais Crédito: Arquivo pessoal

CAUWAVE

O irmão mais velho explica que “Cauwave” era o nome do perfil do Cauê no TikTok. “Era o pessoal dele que ele teve que abrir mão”, revelou. Agora, tornou-se um perfil do trio, onde Cainã grava vídeos surpreendendo os irmãos com curiosidades diversas.

"Eu não lembro exatamente quando é que foi que a gente virou um milhão de visualizações, mas foi em menos de vinte e quatro horas" Cainã Morellato - Produtor

Com o tempo, o público também passou a se interessar nos fatos contados por Cainã. “As pessoas começaram a se interessar, começaram a perguntar sobre a gente, a vivenciar tudo isso”, contou.

Isso aconteceu porque, de acordo com Cainã, as palavras carregam histórias que muitos não conhecem, como a origem e a ancestralidade por trás da língua. “Da evolução lá do latim para vir chegar ao português do Brasil, tem um caminho muito bonito. E o português é uma língua maravilhosa que nós três, em unanimidade, gostamos desde sempre”, expressou.

Apesar de algumas pessoas acharem que os vídeos são armados, Cainã nega e diz que são gravados de forma espontânea e natural. “Eu sempre elaboro o texto sozinho, sempre pego eles desprevenidos para ficar legítimo. A gente jamais vai conseguir ser natural fazendo uma coisa forjada e acho que perde a graça também”, comentou.

Além disso, há muitas pesquisas por trás dos vídeos sobre etimologia, significados e expressões das palavras. “Se eu estou falando de origens, de palavras, de curiosidades para um público tão grande, eu tenho uma responsabilidade pela verdade, né?”, apontou o irmão mais velho.

MUDANÇAS

Nos vídeos, somente Cauê e Ynaê aparecem na imagem enquanto Cainã pronuncia a curiosidade. No entanto, o irmão que só tinha a presença da voz no vídeo, disse que isso vai mudar agora que fazem parte da Play9.

Sendo assim, para o vídeo inaugural da Play9 e também de número 100 da série de curiosidades deles, Cainã se revelou. “Agora sim as pessoas sabem que sou eu”, enfatizou. Veja o vídeo da revelação a seguir:

Logo, isso representa uma nova etapa na vida dos irmãos, em que vão ter mais liberdade para falar de novos assuntos. “A gente tem um espaço pra criar além do nosso formato, que a gente vai manter, né? Que é o de curiosidade etimológicas, mas variar um pouco mais sobre histórias, sobre arte, sobre música, sobre jogos eletrônicos, sobre RPG”, pontuou.

Vale destacar que, além do Cauwave, há outro projeto que eles desenvolvem juntos, o Salvaguarda , em que jogam RPG de mesa – um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas – e transmitem ao vivo na internet.