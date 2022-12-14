Jovem é morto com mais de 10 tiros no meio da rua no Centro de Jaguaré

Vítima, Alan dos Santos Quaresma foi alvejado com mais de 10 tiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem foi morto com mais de 10 tiros no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (13). Alan dos Santos Quaresma, que não teve a idade informada, foi atingido por disparos quando estava no meio da rua, ao lado de um bar desativado. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime, segundo a Polícia Militar.

Conforme boletim de ocorrência da PM afirmou que testemunhas relataram para os policiais que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas, mas não viram a ação acontecer e não sabem quem seriam os suspeitos do crime. Alan foi assassinado com mais de dez tiros, segundo o registro, e teve a morte confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo de Alan foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.