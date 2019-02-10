Jovem é morto com dois tiros na cabeça na Vila Rubim, em Vitória

Avenida Pedro Nolasco, na Vila Rubim Crédito: Reprodução/Google

Um rapaz de 18 anos foi alvo de dois tiros na cabeça, na madrugada deste domingo (10), na Vila Rubim, em Vitória.

De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima identificada como sendo Antônio Fernando Martins Alburquerque estava na Avenida Pedro Nolasco, próximo à praça do mercado, quando foi surpreendido por um atirador em um carro.

Dois tiros atingiram Antônio Fernando na cabeça. Os investigadores do DHPP e uma equipe de peritos estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML).