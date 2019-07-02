Jovem é morto a tiros na porta de casa em Vila Velha

Rapaz foi assassinado a tiros no final da manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na porta de casa em Novo México, Vila Velha , na manhã desta terça-feira (2). A vítima estava entrando na residência quando os criminosos, em um carro branco, efetuaram os disparos. O rapaz foi morto com três tiros.

Os suspeitos do crime fugiram no veículo, sentido bairro Vila Nova. A polícia ainda não tem a placa do carro, mas faz buscas na região.

A possibilidade de um latrocínio (assalto seguido de morte) foi descartada pela investigação. Os militares contaram que a vítima era usuário de drogas.