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Violência

Jovem é morto a tiros na porta de casa em Vila Velha

A possibilidade de um latrocínio (assalto seguido de morte) foi descartada pela investigação. Os militares contaram que a vítima era usuário de drogas.

Publicado em 

02 jul 2019 às 16:58

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 16:58

Rapaz foi assassinado a tiros no final da manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na porta de casa em Novo México, Vila Velha, na manhã desta terça-feira (2). A vítima estava entrando na residência quando os criminosos, em um carro branco, efetuaram os disparos. O rapaz foi morto com três tiros.
Os suspeitos do crime fugiram no veículo, sentido bairro Vila Nova. A polícia ainda não tem a placa do carro, mas faz buscas na região.
> Homem é morto após perseguição e troca de tiros com a polícia na Serra
A possibilidade de um latrocínio (assalto seguido de morte) foi descartada pela investigação. Os militares contaram que a vítima era usuário de drogas.
Denúncias que ajudem a localizar os suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia, o telefone é o 181, ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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