Debaixo de marquise

Jovem é morto a tiros enquanto dormia em praça no interior do ES

De acordo com moradores da região, Victor costumava dormir na praça por causa de desentendimentos com os pais

Publicado em 25 de julho de 2019 às 20:10 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Fernando Madeira

Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto em uma praça de Mantenópolis, cidade do Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com informações da Polícia Militar, Víctor Martins Vieira teria sido assassinado com dois tiros de arma de fogo na cabeça, enquanto dormia debaixo da marquise da praça do bairro Ipiranga.

O corpo do rapaz foi encontrado por populares, que acionaram a PM, por volta das 8h. De acordo com moradores da região, Victor costumava dormir na praça por causa de desentendimentos com os pais. Natural de Mantenópolis, o jovem havia feito aniversário no último mês de junho.

No final da tarde desta quinta-feira (25), a Polícia Civil informou, por meio de nota, que nenhum suspeito havia sido detido e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Mantenópolis. Qualquer colaboração sobre o crime deve ser registrado pelos canais do Disque-Denúncia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta