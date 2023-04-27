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Bairro das Laranjeiras

Jovem é morto a tiros em barbearia e outro fica ferido na Serra

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (27). Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Até o momento nenhum suspeito foi detido

Publicado em 

27 abr 2023 às 19:09

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 19:09

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (27) no Bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, na Serra. Um outro jovem, de 22 anos, foi baleado e socorrido. Conforme apurações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o rapaz que morreu era um cliente do estabelecimento e o ferido era o barbeiro. 
Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h30, uma equipe foi informada que um homem havia sido alvejado em via pública na região. No local, os militares confirmaram que a vítima de 20 anos já estava morta.
Em seguida, uma guarnição seguiu até a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, onde confirmou que o barbeiro, de 22 anos, vítima dos disparos na mesma ocorrência, havia dado entrada ferido. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
O boletim de ocorrência do fato mostra que aundo os policiais militares chegaram, o jovem que veio a óbito ainda usava uma capa preta, colocada na hora do corte de cabelo. 
Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, é que haverá informações do caso e se há detidos.

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