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Homem é encontrado morto na Vila dos Pescadores em Conceição da Barra

Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha perfurações feitas por arma branca. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 abr 2023 às 18:27

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 18:27

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (27), na Vila dos Pescadores, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha perfurações feitas por arma branca. A vítima não foi identificada.
A PM informou que foi acionada por uma pessoa que encontrou o homem. Quando a equipe chegou ao local constatou que a vítima já estava morta. No local ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PC informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos.

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