Jovem é morto a tiros dentro de casa em Colatina

John teve atuação como pastor, mas acabou saindo da igreja e se envolveu com o tráfico de drogas, segundo um familiar

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros dentro de casa no bairro Novo Horizonte, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4 horas da madrugada e a vítima era John Kevin Nascimento Xavier.

Moradores da região não souberam informar à polícia sobre suspeitos, apenas escutaram os tiros. Jhon foi atingido por seis disparos. Com ele foram encontrados um celular e uma porção de cocaína, ambos apreendidos. Ele morava sozinho no imóvel havia quatro meses.

John Kevin, jovem que foi assassinado a tiros dentro de casa em Colatina. (Imagem cedida pela família)

O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, apurou com um familiar de Jhon que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, embora já tenha atuado como pastor em uma igreja anteriormente. "Ele foi morar com a gente quando tinha 12 anos. Ele era muito bom, ajudava todo mundo, mas estava desviado, não era pastor mais. Infelizmente ele estava envolvido com coisas erradas, não estava mais na igreja. Ele se afastou de nós e não sabíamos de muita coisa mais”, desabafou.

O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina. Qualquer informação que auxilie a apuração do assassinato pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.

