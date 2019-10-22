Jovem é morto a tiros dentro de casa em Cariacica

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 13:07
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros enquanto dormia, em casa, no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, no Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (22).
A polícia disse que que Leonam Martins Boa Morte estava sozinho na casa quando criminosos invadiram o local.
Vizinhos contaram à polícia que por volta das 4h30 ouviram muitos tiros, mas, por medo, só saíram uma hora depois para ver o que tinha acontecido.
Segundo a polícia, os criminosos confundiram a casa de Leonam com a de um vizinho. Eles arrombaram a porta da casa desse morador, invadiram a casa e apontaram a arma para a cabeça dele. Os criminosos perguntavam onde estava a vítima.
Depois de perceberem que estavam na casa errada, os criminosos foram até a casa de Leonam, arrombaram a porta e o mataram a tiros.
Os familiares de Leonam estavam angustiados depois do crime. Eles disseram que o jovem já esteve preso por tráfico de drogas, saiu da cadeia há três meses e desde então estava sendo ameaçado.
Há uma semana ele já tinha sido agredido em uma praça do bairro.
