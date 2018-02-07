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Serra

Jovem é morto a tiros dentro de apartamento no condomínio Ourimar

O imóvel foi invadido por quatro homens armados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 00:54

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 00:54

Morte no Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Internauta
Um jovem foi executado dentro de um apartamento do condomínio Ourimar, na Serra, por volta das 20h30 desta terça-feira (06). 
A vítima identificada como Arthur Henrique Gonçalves Silva, 23 anos, foi assassinada dentro do apartamento 202, no bloco 13, do condomínio. O imóvel foi invadido por quatro homens armados. Arthur foi alvo de disparos de arma calibre 12 no rosto.
A Polícia Militar e uma equipe de plantão da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Peritos criminais também estiveram na cena do crime.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra Vida (DCCV) de Serra, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime.

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