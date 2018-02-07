Jovem é morto a tiros dentro de apartamento no condomínio Ourimar

Morte no Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Internauta

Um jovem foi executado dentro de um apartamento do condomínio Ourimar, na Serra, por volta das 20h30 desta terça-feira (06).

A vítima identificada como Arthur Henrique Gonçalves Silva, 23 anos, foi assassinada dentro do apartamento 202, no bloco 13, do condomínio. O imóvel foi invadido por quatro homens armados. Arthur foi alvo de disparos de arma calibre 12 no rosto.

A Polícia Militar e uma equipe de plantão da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Peritos criminais também estiveram na cena do crime.