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Violência

Jovem é morto a tiros após ser chamado no portão de casa em Linhares

Ian Honorato Souza, de 24 anos, foi atender dois suspeitos que o chamaram; Ele iria entregar uma bicicleta, mas foi surpreendido com os disparos na noite de segunda-feira (31)

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 09:33

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

01 abr 2025 às 09:33
Jovem é morto a tiros após ser chamado no portão de casa em Linhares
A vítima, Ian Honorato Souza, de 24 anos Crédito: Redes sociais
Um jovem de 24 anos, identificado como Ian Honorato Souza, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (31), no Residencial Jocafe II, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu após dois suspeitos chamarem a vítima no portão de casa, e o rapaz sair para atendê-los com a intenção de entregar uma bicicleta.
Segundo a Polícia Militar, o padrasto da vítima relatou que Ian saiu de casa com uma bicicleta após ouvir dois jovens chamando por seu nome. No momento em que foi até a frente da residência para entregar a bicicleta, ele foi baleado. Durante o ataque, o rapaz deixou o veículo cair no chão e correu para os fundos da casa, na tentativa de escapar dos atiradores. No entanto, os suspeitos dispararam contra as costas dele, que caiu no chão já sem vida.
Conforme o boletim de ocorrência, um celular foi encontrado em frente à casa onde ocorreu o homicídio e outro ao lado do corpo, este possivelmente pertencente à vítima. Os aparelhos foram recolhidos pela perícia da Polícia Científica. A bicicleta ficou caída na frente da residência. O boletim detalha que a perícia constatou três marcas de tiros no corpo da vítima: dois nas costas – na altura do pulmão direito e da coluna – e um no cotovelo esquerdo.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) no município onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Ajude a polícia

Segundo a Polícia Civil, "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".

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