Jovem é morto a tiros após ser chamado no portão de casa em Linhares

A vítima, Ian Honorato Souza, de 24 anos Crédito: Redes sociais

Um jovem de 24 anos, identificado como Ian Honorato Souza, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (31), no Residencial Jocafe II, no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O crime aconteceu após dois suspeitos chamarem a vítima no portão de casa, e o rapaz sair para atendê-los com a intenção de entregar uma bicicleta.

Segundo a Polícia Militar, o padrasto da vítima relatou que Ian saiu de casa com uma bicicleta após ouvir dois jovens chamando por seu nome. No momento em que foi até a frente da residência para entregar a bicicleta, ele foi baleado. Durante o ataque, o rapaz deixou o veículo cair no chão e correu para os fundos da casa, na tentativa de escapar dos atiradores. No entanto, os suspeitos dispararam contra as costas dele, que caiu no chão já sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, um celular foi encontrado em frente à casa onde ocorreu o homicídio e outro ao lado do corpo, este possivelmente pertencente à vítima. Os aparelhos foram recolhidos pela perícia da Polícia Científica. A bicicleta ficou caída na frente da residência. O boletim detalha que a perícia constatou três marcas de tiros no corpo da vítima: dois nas costas – na altura do pulmão direito e da coluna – e um no cotovelo esquerdo.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) no município onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.