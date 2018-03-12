Jovem é morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Thaís Ramos Andrade não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Reprodução/Facebook

A jovem Thaís Ramos Andrade, de 21 anos, morreu e um jovem de 27 anos ficou ferido após serem baleados na noite deste domingo (11), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles estavam em uma motocicleta quando foram atingidos pelos disparos. Os criminosos, que estavam em um carro, fugiram após os tiros.

O casal seguia pela Rua Antônio Roque por volta das 16h40 quando foi surpreendido pelos atiradores. Os bandidos atiraram diversas vezes contra as vítimas.

Um morador da rua onde o crime aconteceu, que preferiu não se identificar, ajudou a socorrer as vítimas.

Escutamos gritos e fomos no quintal do vizinho que é um barranco grande. O cara ferido estava pedindo ajuda e quando eu desci ele estava de joelhos com um tiro nas costas e a mulher toda ensanguentada, contou.

Os dois foram socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas Thais não resistiu aos ferimentos. O rapaz baleado conversou com a PM e disse que desconhece a motivação e autoria do crime.