Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Um rapaz que estava com a jovem também foi baleado, mas foi socorrido com vida

Publicado em 12 de Março de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 16:59
Thaís Ramos Andrade não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Reprodução/Facebook
A jovem Thaís Ramos Andrade, de 21 anos, morreu e um jovem de 27 anos ficou ferido após serem baleados na noite deste domingo (11), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles estavam em uma motocicleta quando foram atingidos pelos disparos. Os criminosos, que estavam em um carro, fugiram após os tiros.
O casal seguia pela Rua Antônio Roque por volta das 16h40 quando foi surpreendido pelos atiradores. Os bandidos atiraram diversas vezes contra as vítimas. 
Um morador da rua onde o crime aconteceu, que preferiu não se identificar, ajudou a socorrer as vítimas. 
Escutamos gritos e fomos no quintal do vizinho que é um barranco grande. O cara ferido estava pedindo ajuda e quando eu desci ele estava de joelhos com um tiro nas costas e a mulher toda ensanguentada, contou.
Os dois foram socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas Thais não resistiu aos ferimentos. O rapaz baleado conversou com a PM e disse que desconhece a motivação e autoria do crime.
O caso será investigado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados