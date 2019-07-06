Jovem é morta a tiros ao voltar de festa; família suspeita de namorado

Local onde jovem foi morta a tiros ao voltar de uma festa Crédito: Esthefany Mesquita

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a tiros na manhã deste sábado (06), depois de uma discussão com um homem, que seria o namorado dela. O crime aconteceu no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória. A família acredita que o namorado seria o autor do crime.

De acordo com testemunhas, Michaelle Nascimento Santos voltava de uma festa e, no caminho, discutia com o suspeito, os dois estavam juntos e a pé.

Testemunhas disseram ainda que durante a discussão, o homem atirou contra Michaelle. Depois de efetuar os disparos contra a vítima, que ficou caída em frente a uma lotérica na Serafim Derenzi, o suspeito ficou do outro lado da avenida observando-a no chão, ensanguentada, e não prestou socorro. Destacaram ainda que outro homem foi ao local do crime e buscou o suspeito a pé.

Michaelle chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU mas não resistiu e morreu na ambulância, a caminho do hospital. O corpo da jovem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) e reconhecido por um primo, já que a mãe da jovem está na Bahia. "A mãe dela foi ver o outro filho e recebeu essa notícia", disse.

O parente informou que só conseguiu reconhecer a vítima por uma tatuagem no braço, com o nome de uma das filhas dela. Michaelle deixa duas meninas, de 1 e 3 anos.

Na noite deste sábado (6), a reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a mãe, da vítima. Muito abalada, a mulher confirmou que foi a Bahia visitar um dos filhos, quando recebeu um telefonema informando sobre a morte da filha. "Eu não tenho nem palavras pra falar", disse.

À reportagem ela ainda afirmou que pretende sair da Bahia às 23 horas para chegar ao Espírito Santo no período da manhã, já que é necessário a família comparecer ao Departamento Médico Legal (DML) para realizar a liberação do corpo da vítima.

NINGUÉM DETIDO

A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.