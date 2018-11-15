Jovem é executado e criança é ferida por bala perdida na Serra

Local onde criança foi atingida por bala perdida no Bairro das Laranjeiras na região de Jacaraípe Crédito: Vitor Jubini

Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, na Serra, por volta das 22h30 desta quarta-feira (15). O alvo dos disparos, Derick de Souza Silveira, de 21 anos, foi atingido com sete tiros e morreu. A criança passa bem. Uma criança de 5 anos foi vítima de bala perdida enquanto brincava andando de bicicleta com os vizinhos e amigos no bairro das, na região da Grande Jacaraípe, na, por volta das 22h30 desta quarta-feira (15). O alvo dos disparos, Derick de Souza Silveira, de 21 anos, foi atingido com sete tiros e morreu. A criança passa bem.

DHPP), o crime aconteceu na Rua São Lucas. Moradores da região, que não quiseram se identificar, contam que o alvo dos criminosos assistia a um jogo de futebol enquanto bebia em um bar com os amigos. Durante o intervalo do jogo, ele foi abordado por um homem que chegou de carro ao local. De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (), o crime aconteceu na Rua São Lucas. Moradores da região, que não quiseram se identificar, contam que o alvo dos criminosos assistia a um jogo de futebol enquanto bebia em um bar com os amigos. Durante o intervalo do jogo, ele foi abordado por um homem que chegou de carro ao local.

Derick saiu ao encontro desse homem, quando o homem sacou uma arma e atirou várias vezes contra o rapaz. A vítima levou dois tiros no tórax, dois no dorso, dois na região dos testículos e um no olho esquerdo.

Moradores contam que ele não reagiu e não tentou correr. Eles acreditam que o rapaz tenha feito isso porque a rua estava lotada de crianças na hora do crime. Mesmo assim, a criança de 5 anos foi atingida na panturrilha direita.

No momento do tiroteio, os pais das crianças que estavam brincando na rua saíram de casa desesperados tentando encontrar os filhos. A mãe da criança baleada, uma dona de casa de 33 anos, contou que pegou o filho no colo sem perceber que ele tinha sido atingido. Ela só percebeu quando a criança reclamou que a perna estava doendo.

Desesperada, ela pediu ajuda de um vizinho, que levou a criança para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ela conta que a bala ficou alojada, a criança passou por uma cirurgia na madrugada, recebeu alta e passa bem.

"Foi um horrível. Nossa rua fica sempre cheia de crianças porque aqui é um lugar tranquilo. Quando ouvi os tiros, só pensava no meu filho. Assim que vi a perninha dele com sangue, entrei em desespero. Mas graças a Deus foi na perna. Poderia ter sido muito pior. Não gosto nem de pensar", desabafou

Derick também foi socorrido por populares ainda com vida, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele era casado e deixa uma filha, de três anos.

Para os familiares, a motivação do crime ainda é um mistério. "Uns falam que foi uma briga que aconteceu no bar e outros afirmam que um carro preto já chegou atirando. A gente fica sem saber o que realmente aconteceu", disse uma prima, de 23 anos.