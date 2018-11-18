Jovem é executado com 18 tiros durante pagode em Vitória

Um jovem de 23 anos foi executado com 18 tiros enquanto participava de um pagode no bairro Mário Cypreste, em Vitória, por volta das 22h deste sábado (17).
De acordo com investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 22h quando Douglas Teixeira Soares aproveitava a festa com os amigos em uma área que fica próxima ao Sambão do Povo.
A Polícia aponta que Douglas foi executado por um homem, porém não foi informada como este criminoso chegou ao local e nem mesmo como foi a dinâmica deste crime.