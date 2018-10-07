Jovem é encontrado morto no meio de matagal em Cariacica

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e encontraram uma perfuração na barriga do rapaz. Ele era jovem, usava apenas bermuda branca.O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também fizeram levantamentos na cena do crime. O caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.