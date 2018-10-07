Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flexal II

Jovem é encontrado morto no meio de matagal em Cariacica

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e encontraram uma perfuração na barriga do rapaz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 17:20

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 17:20

Um jovem foi encontrado morto no meio de um matagal, na manhã deste domingo, no bairro Flexal II, em Cariacica. A vítima, que não possuía identificação, foi encontrada no final da manhã, porém, a suspeita da polícia é de que o crime tenha ocorrido durante a madrugada deste domingo.
> Vendedor de gás pede misericórdia antes de ser morto em Vila Velha
 
Peritos da Polícia Civil estiveram no local e encontraram uma perfuração na barriga do rapaz. Ele era jovem, usava apenas bermuda branca.O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também fizeram levantamentos na cena do crime. O caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados