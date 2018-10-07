Jovem é encontrado morto no meio de matagal em Cariacica

Um jovem foi encontrado morto no meio de um matagal, na manhã deste domingo, no bairro Flexal II, em Cariacica. A vítima, que não possuía identificação, foi encontrada no final da manhã, porém, a suspeita da polícia é de que o crime tenha ocorrido durante a madrugada deste domingo.
Peritos da Polícia Civil estiveram no local e encontraram uma perfuração na barriga do rapaz. Ele era jovem, usava apenas bermuda branca.O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também fizeram levantamentos na cena do crime. O caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.