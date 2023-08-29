Jovem é encontrado baleado e com mãos amarradas em lixão de Linhares

Vítima foi socorrida e levada para hospital de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem foi encontrado baleado, sujo de lama e de sangue, com as mãos amarradas para trás em um lixão no bairro Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29). A Polícia Militar recebeu informações iniciais de que o caso se tratava de um sequestro, mas, ao chegar ao local, verificou que a vítima havia sido atingida por tiros.

Ele contou que o crime teria sido cometido por um companheiro de quarto, que agiu com outros dois comparsas, devido a uma dívida de R$ 400. Os suspeitos teriam entrado no quarto dele, o amarraram e taparam sua cabeça, seguindo para o lixão, onde efetuaram os disparos.

Não foram fornecidas mais informações sobre o estado de saúde da vítima. Segundo a PM, não houve testemunhas do caso e nenhum suspeito foi localizado pelos policiais.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.