Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sujo de lama

Jovem é encontrado baleado e com mãos amarradas em lixão de Linhares

Mesmo ferido, rapaz relatou à Polícia Militar que crime, no bairro Nova Esperança, teria sido cometido por um companheiro de quarto, a quem ele devia R$ 400
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 ago 2023 às 12:31

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:31

Vítima foi socorrida e levada para hospital de Linhares
Vítima foi socorrida e levada para hospital de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem foi encontrado baleado, sujo de lama e de sangue, com as mãos amarradas para trás em um lixão no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29). A Polícia Militar recebeu informações iniciais de que o caso se tratava de um sequestro, mas, ao chegar ao local, verificou que a vítima havia sido atingida por tiros.
O rapaz foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, e depois foi levado de ambulância até o Hospital Rio Doce, no mesmo município, para ser atendido. Apesar dos ferimentos, o jovem conseguiu reconhecer os suspeitos e informou aos militares quem seriam os autores do crime. 
Ele contou que o crime teria sido cometido por um companheiro de quarto, que agiu com outros dois comparsas, devido a uma dívida de R$ 400. Os suspeitos teriam entrado no quarto dele, o amarraram e taparam sua cabeça, seguindo para o lixão, onde efetuaram os disparos. 
Não foram fornecidas mais informações sobre o estado de saúde da vítima. Segundo a PM, não houve testemunhas do caso e nenhum suspeito foi localizado pelos policiais.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

Veja Também

Homem é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

Homem invade motel, agride a ex e faz ameaças por mensagens em Pinheiros

Linhares é cidade do interior com mais casos de crimes sexuais no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados