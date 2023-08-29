Jovem é encontrado baleado e com mãos amarradas em lixão de Linhares

Um jovem foi encontrado baleado, sujo de lama e de sangue, com as mãos amarradas para trás em um lixão no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29). A Polícia Militar recebeu informações iniciais de que o caso se tratava de um sequestro, mas, ao chegar ao local, verificou que a vítima havia sido atingida por tiros.
O rapaz foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, e depois foi levado de ambulância até o Hospital Rio Doce, no mesmo município, para ser atendido. Apesar dos ferimentos, o jovem conseguiu reconhecer os suspeitos e informou aos militares quem seriam os autores do crime.
Ele contou que o crime teria sido cometido por um companheiro de quarto, que agiu com outros dois comparsas, devido a uma dívida de R$ 400. Os suspeitos teriam entrado no quarto dele, o amarraram e taparam sua cabeça, seguindo para o lixão, onde efetuaram os disparos.
Não foram fornecidas mais informações sobre o estado de saúde da vítima. Segundo a PM, não houve testemunhas do caso e nenhum suspeito foi localizado pelos policiais.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".