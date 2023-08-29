Homem é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

Um homem foi assassinado com vários tiros dentro de casa no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29). Gabriel Cosme Nascimento, de 26 anos, estava em casa com a namorada quando foi morto. Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que dois homens encapuzados e com luvas tentaram entrar no imóvel alegando serem policiais. Eles, depois, arrombaram a porta de entrada e efetuaram os disparos contra a vítima.
A namorada de Gabriel relatou que os suspeitos pediram para que a porta fosse aberta, e disse que foi surpreendida quando, logo em seguida, os indivíduos entraram à força e rapidamente atiraram contra o jovem. A perícia contabilizou cerca de 30 perfurações no corpo da vítima.
A PM realizou buscas nos arredores da casa e na região, mas não conseguiu identificar os suspeitos naquele momento. Não foram informadas possíveis motivações para o crime. Segundo a corporação, Gabriel tinha passagens pela polícia por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de tráfico de drogas, homicídio e ameaça.
O corpo de Gabriel foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e deve ser liberado aos familiares ainda nesta manhã. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação desta matéria.