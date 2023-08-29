Homem é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

A namorada de Gabriel relatou que os suspeitos pediram para que a porta fosse aberta, e disse que foi surpreendida quando, logo em seguida, os indivíduos entraram à força e rapidamente atiraram contra o jovem. A perícia contabilizou cerca de 30 perfurações no corpo da vítima.

A PM realizou buscas nos arredores da casa e na região, mas não conseguiu identificar os suspeitos naquele momento. Não foram informadas possíveis motivações para o crime. Segundo a corporação, Gabriel tinha passagens pela polícia por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de tráfico de drogas, homicídio e ameaça.