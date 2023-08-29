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30 perfurações

Homem é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

Suspeitos encapuzados e usando luvas tentaram entrar na casa dizendo serem policiais antes de arrombarem a porta e atirarem, matando Gabriel Cosme Nascimento, de 26 anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 ago 2023 às 11:24

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 11:24

Um homem foi assassinado com vários tiros dentro de casa no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29). Gabriel Cosme Nascimento, de 26 anos, estava em casa com a namorada quando foi morto. Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que dois homens encapuzados e com luvas tentaram entrar no imóvel alegando serem policiais. Eles, depois, arrombaram a porta de entrada e efetuaram os disparos contra a vítima.
A namorada de Gabriel relatou que os suspeitos pediram para que a porta fosse aberta, e disse que foi surpreendida quando, logo em seguida, os indivíduos entraram à força e rapidamente atiraram contra o jovem. A perícia contabilizou cerca de 30 perfurações no corpo da vítima.
A PM realizou buscas nos arredores da casa e na região, mas não conseguiu identificar os suspeitos naquele momento. Não foram informadas possíveis motivações para o crime. Segundo a corporação, Gabriel tinha passagens pela polícia por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de tráfico de drogas, homicídio e ameaça.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Família compareceu à Delegacia Regional de Linhares para liberar o corpo da vítima Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O corpo de Gabriel foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e deve ser liberado aos familiares ainda nesta manhã. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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