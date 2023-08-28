Família diz que mulher morreu de infecção em Linhares

Adrielly Gonçalves Eccher Amorim, de 32 anos, morreu no hospital, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Gazeta que a mulher, na verdade, foi vítima de uma infecção, e não de violência, como investiga a Polícia Civil. Após o hospital acionar a Polícia Civil para investigar o caso de uma paciente que deu entrada com hematomas pelo corpo e morreu no Hospital Geral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, a família de Adrielly Gonçalves Eccher Amorim, de 32 anos, disse paraque a mulher, na verdade, foi vítima de uma infecção, e não de violência, como investiga a Polícia Civil.

Segundo a autônoma Caroliny Gonçalves, de 23 anos, prima de Adrielly, a vítima sofreu um acidente de moto no final do ano passado e teria tido complicações depois disso.

“O pé dela foi ficando horrível e começamos a fazer uma série de tratamentos com ela. Recentemente fiquei com ela no hospital devido ao pé. Ela estava com uma anemia severa e com a imunidade baixa. O último tratamento foi a câmara hiperbárica, que era feito uma vez na semana. O médico avisou que ela precisava fazer o tratamento e evitar se ferir devido à imunidade, que estava baixa, e anemia estar avançada”, contou.

Na semana passada, Adrielly se queixou de dor na garganta e no ouvido, conforme familiares. A prima disse que ela foi ao hospital, e o médico passou um remédio. A mulher voltou para casa, mas apresentou novos sintomas e precisou retornar para a unidade médica.

“Na quarta, ela começou a reclamar de dor no braço e na quinta amanheceu com o pulso inchado e ficando roxo. Na mesma hora ligamos para pessoas mais próximas da casa dela e a levaram para o hospital. Ela começou a tomar remédio, mas o organismo não estava aceitando. Ela começou a ficar fraca com os remédios e ela apagou e não nos respondia. E ela foi intubada e chegou a ter seis paradas cardíacas”, relatou a prima.

Após a morte, o corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Caroliny afirmou que a família recebeu de um perito a informação de que a causa da morte teria sido infecção. Uma foto do documento, enviada pela prima, aponta como causa de morte seria uma mastoidite, uma infecção na orelha. “O corpo dela foi levado para o SML e meu tio foi fazer reconhecimento. O perito disse que a causa da morte foi infecção, por isso os roxos no corpo dela”, comentou.