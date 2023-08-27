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Violência

Jovem morre e duas pessoas são baleadas após casa ser arrombada em Linhares

Caso ocorreu na madrugada deste domingo (27), no bairro Interlagos; feridos foram socorridos ao Hospital Geral da cidade
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

27 ago 2023 às 12:46

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 12:46

Hospital Geral de Linhares (HGL)
Os dois feridos foram levados ao Hospital Geral de Linhares Crédito: Felipe Tozatto
Um jovem de 20 anos morreu e um adolescente de 17 anos, e um homem de 41, ficaram feridos após serem baleados na madrugada deste domingo (27) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. As causas do homicídio e da tentativa de duplo homicídio ainda são desconhecidas. Ninguém foi preso e identificado até o momento.
A Polícia Militar informou que a casa onde as vítimas foram encontradas existiam vários sinais de arrombamento. Quando os militares chegaram, o jovem de 20 anos já estava morto e os dois feridos acabaram socorridos por populares ao Hospital Geral de Linhares. 
Durante varredura no local do crime, os militares encontraram oito pinos de cocaína nos cobertores em que as vítimas foram enroladas para serem levadas para o hospital. Ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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