Jovem morre e duas pessoas são baleadas após casa ser arrombada em Linhares

Os dois feridos foram levados ao Hospital Geral de Linhares Crédito: Felipe Tozatto

Um jovem de 20 anos morreu e um adolescente de 17 anos, e um homem de 41, ficaram feridos após serem baleados na madrugada deste domingo (27) no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Estado. As causas do homicídio e da tentativa de duplo homicídio ainda são desconhecidas. Ninguém foi preso e identificado até o momento.

A Polícia Militar informou que a casa onde as vítimas foram encontradas existiam vários sinais de arrombamento. Quando os militares chegaram, o jovem de 20 anos já estava morto e os dois feridos acabaram socorridos por populares ao Hospital Geral de Linhares.

Durante varredura no local do crime, os militares encontraram oito pinos de cocaína nos cobertores em que as vítimas foram enroladas para serem levadas para o hospital. Ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.