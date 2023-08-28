Homem invade motel, agride a ex e faz ameaças por mensagens em Pinheiros

Porta do quarto do motel foi arrombada pelo ex-companheiro da vítima em Pinheiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil cumpriu, no fim da tarde da última sexta-feira (25), um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 46 anos suspeito de invadir uma suíte de um motel localizado em Pinheiros , no Norte do Estado, no dia 10 de julho. Além de ter agredido a ex-namorada e o atual companheiro dela, o indivíduo, que não teve o nome divulgado pela polícia, também estaria ameaçando a vítima por mensagens de celular.

Apesar do mandado de busca e apreensão, realizado no bairro Vila Nova, o homem não foi localizado no momento da ação. No entanto, no local a polícia apreendeu duas armas, um simulacro, munições e pen drives.

A ex do suspeito, uma mulher de 34 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Pinheiros no dia 9 de agosto e contou à equipe policial que estava em momentos íntimos com o atual companheiro no motel, quando a porta do quarto foi arrombada pelo investigado, o ex-namorado dela.

Segundo a mulher, ele teria entrado no quarto já com um aparelho celular em mãos para gravar um vídeo dela e do parceiro, que estavam nus no local.

O suspeito ainda desferiu um soco no rosto e um chute na coxa da mulher, deixando hematomas em ambos os locais. Ele ainda tentou enforcar e sufocar a vítima usando as mãos, mas ela conseguiu se desvencilhar dele.

"Depois ele partiu para cima do rapaz que estava com a ex namorada dele e desferiu socos, momento em que a mulher disse que a Polícia estava vindo para o local, e o suspeito evadiu-se do quarto”, acrescentou o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Motta.

Ainda conforme o delegado, após o ocorrido o suspeito vem ameaçando a vítima por mensagens dizendo que vai acabar com a vida e a profissão dela em Pinheiros. Ele também aparece em diversos locais públicos onde a ex-namorada está presente como forma de intimidá-la.

"A vítima nos relatou que o suspeito está a 'stalkeando' e, possivelmente, ele iria divulgar o vídeo para constrangê-la, pois só não o fez ainda por acreditar no retorno do relacionamento. A vítima está psicologicamente abalada com os fatos ocorridos e teme por sua integridade física, uma vez que suspeito tem passagens policiais e anda armado" Eduardo Motta - Titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros

Após ficar ciente do caso, a equipe da delegacia de Pinheiros representou pela busca e apreensão na residência do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na última sexta-feira (25).

Materiais foram apreendidos durante mandado de busca e apreensão na casa e na empresa do suspeito Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante as buscas na empresa do suspeito, foi localizada nas prateleiras do almoxarifado uma espingarda cartucheira boito calibre 28, sem munição. Já na residência do investigado foi encontrada, dentro de um guarda-roupas, uma caixa contendo 19 munições calibre .357 e 10 calibre .38.

Na gaveta do mesmo móvel também foi encontrado um revólver calibre .357, com seis munições intactas, além de dispositivos de armazenamento de dados, pendrives e cartões de memória. Já na gaveta da mesa de cabeceira, foi achado um simulacro de pistola de ar comprimido calibre 4,5.