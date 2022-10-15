Jovem é detido com drogas e armas em carro de luxo clonado em Marataízes

O cabo Lenin, que participou da ocorrência, explicou que o homem foi abordado em um veículo modelo T-Cross/Volkswagen clonado. Os militares tinham a informação de que o jovem teria outro veículo clonado e se dirigiram até a residência dele. No local, a polícia localizou um homem que empreendeu fuga e fugiu da abordagem policial.