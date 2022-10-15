Jovem é detido com drogas e armas em carro de luxo clonado em Marataízes

Um jovem de 25 anos foi detido na noite deste sábado (15), em Barra de Itapemirim, Marataízes, após a Polícia Militar localizar drogas e armas em um carro de luxo clonado.
O cabo Lenin, que participou da ocorrência, explicou que o homem foi abordado em um veículo modelo T-Cross/Volkswagen clonado. Os militares tinham a informação de que o jovem teria outro veículo clonado e se dirigiram até a residência dele. No local, a polícia localizou um homem que empreendeu fuga e fugiu da abordagem policial.
Na frente da residência foi encontrado ainda o outro veículo clonado, modelo Amarok/Volkswagen, avaliado em R$ 300 mil. Os policiais encontraram 118 tabletes de maconha, crack, três armas de fogo e pasta base de cocaína. O homem detido e o material apreendido foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, que atende o Litoral Sul nos fins de semana