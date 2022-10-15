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Caso é investigado

Homem morre atropelado em rodovia após sair de boate da Serra

Carro da vítima foi encontrado  próximo de um estabelecimento na rodovia ES 010, onde ocorreu o atropelamento na manhã deste sábado (15)

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2022 às 19:27
DML
Sede do DML em Vitória, para onde o corpo da vítima foi levado Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem identificado como Carlos Magno Paiva Scardua, de 42 anos, morreu atropelado após sair de uma boate, na manhã deste sábado (15). O caso aconteceu na rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro, Serra.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que, anteriormente, o homem estava em uma boate da região. Carlos Magno então teria saído do local com o próprio carro e se dirigido à rodovia, deixando o carro na frente do Sest/Senat.
Após deixar o carro, ele foi atropelado na rodovia por outro veículo. Após atropelar Carlos Magno, o motorista fugiu do local, conforme consta no boletim de ocorrência.
A morte do homem foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O carro da vítima foi guinchado até um pátio do Detran. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. Em nota, a corporação informou que o caso será investigado na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e detalhes não serão divulgados, por enquanto.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br”, pontua.

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