Homem morre atropelado em rodovia após sair de boate da Serra

Sede do DML em Vitória, para onde o corpo da vítima foi levado Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem identificado como Carlos Magno Paiva Scardua, de 42 anos, morreu atropelado após sair de uma boate, na manhã deste sábado (15). O caso aconteceu na rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro, Serra.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que, anteriormente, o homem estava em uma boate da região. Carlos Magno então teria saído do local com o próprio carro e se dirigido à rodovia, deixando o carro na frente do Sest/Senat.

Após deixar o carro, ele foi atropelado na rodovia por outro veículo. Após atropelar Carlos Magno, o motorista fugiu do local, conforme consta no boletim de ocorrência.

A morte do homem foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O carro da vítima foi guinchado até um pátio do Detran. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. Em nota, a corporação informou que o caso será investigado na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e detalhes não serão divulgados, por enquanto.