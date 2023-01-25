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Violência

Jovem é detida por agredir e tentar esfaquear a própria mãe em Vila Velha

A agressão aconteceu no meio da rua, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na tarde desta quarta (25). A suspeita ainda tentou ir para cima da familiar com uma faca, mas foi contida por moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 18:01

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 18:01

Jovem é detida após agredir e tentar esfaquear a própria mãe em Vila Velha
A Guarda Municipal atuou na ocorrência na qual uma jovem de 22 anos agrediu a própria mãe Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Uma jovem de 22 anos foi detida pela Guarda Municipal de Vila Velha, após agredir a própria mãe na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Boa Vista. Ela ainda tentou esfaquear a familiar, mas foi contida por moradores. De acordo com a prefeitura do município, a agressão aconteceu no meio da rua. A vítima ficou desacordada e foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A agressora não teve a identidade informada.
Populares conseguiram segurar a agressora até a chegada da Guarda Municipal. Segundo os moradores, o motivo da briga seria devido a um eletrodoméstico. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. 
A Polícia Civil informou que a conduzida assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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