Jovem é detida por agredir e tentar esfaquear a própria mãe em Vila Velha

Uma jovem de 22 anos foi detida pela Guarda Municipal de Vila Velha, após agredir a própria mãe na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Boa Vista. Ela ainda tentou esfaquear a familiar, mas foi contida por moradores. De acordo com a prefeitura do município, a agressão aconteceu no meio da rua. A vítima ficou desacordada e foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A agressora não teve a identidade informada.
Populares conseguiram segurar a agressora até a chegada da Guarda Municipal. Segundo os moradores, o motivo da briga seria devido a um eletrodoméstico. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que a conduzida assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.