Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar (PM), os condutores dos veículos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde deles não foi divulgado.
Em nota, a Polícia Civil (PC) comunicou que "em acidentes em que não há vítimas e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro e representar contra o autor".