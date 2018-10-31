Jovem é baleado no pescoço em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava sentado na pracinha do Bairro São Luiz Gonzaga e, por volta das 20h30, o suspeito se aproximou dele armado e atirou. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia onde foi atendido e liberado.

O jovem contou para a Polícia Militar que a motivação do crime seria um envolvimento que teve com uma ex-mulher do suspeito. O caso vai ser encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa. Ninguém foi preso até este momento.