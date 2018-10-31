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Violência

Jovem é baleado no pescoço em Cachoeiro

Crime pode ser passional. Ninguém foi detido até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 15:23

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 15:23

A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um jovem de 22 anos ficou ferido após ser baleado no pescoço na noite desta terça-feira (30) no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime pode ter sido passional. A  polícia investiga o caso. Ninguém foi detido.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava sentado na pracinha do Bairro São Luiz Gonzaga e, por volta das 20h30, o suspeito se aproximou dele armado e atirou. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia onde foi atendido e liberado.
O jovem contou para a Polícia Militar que a motivação do crime seria um envolvimento que teve com uma ex-mulher do suspeito. O caso vai ser encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa. Ninguém foi preso até este momento.
 

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