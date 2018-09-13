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Violência

Jovem é baleado e morre na porta de posto de saúde em Atílio Vivácqua

Vítima ainda tentou pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 13:53

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 13:53

O corpo ficou caído na entrada do posto de saúde do bairro Alto Niterói Crédito: Foto Leitor
Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (13) no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas pode estar relacionada com tráfico de drogas. As primeiras informações da Polícia Militar são de que o crime aconteceu por volta de 9h30.
Ainda de acordo com a PM, mesmo ferido,Nathan da Costa Freitas conseguiu sair do veículo onde estava, andar alguns metros e ir até a porta do posto de saúde do bairro, onde caiu e morreu. Ele nem chegou a ser socorrido.
Uma aglomeração de pessoas se formou no local. A perícia e investigadores da Polícia Civil foram acionados. 
Jovem é baleado e morre na porta de posto de saúde em Atílio Vivácqua

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