Jovem é assassinado por colega de trabalho em frigorífico em Viana

Jones Conceição dos Santos, de 23 anos, foi esfaqueado pelo suspeito – que usou um caminhão da empresa para fugir do local nesta sexta-feira (8), derrubando o portão

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09:35

Crime aconteceu em frigorífico onde vítima e suspeito trabalhavam Crédito: Priciele Venturini

Um jovem de 23 anos foi assassinado a facadas dentro do frigorífico onde trabalhava, no bairro Morada de Bethânia, em Viana, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Jones Conceição dos Santos foi esfaqueado por um colega, durante uma discussão. O nome do suspeito não foi divulgado.

O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada. Um funcionário do frigorífico contou para os policiais que estava no momento de descanso quando ouviu dois colegas discutindo. Ele foi verificar a situação e já encontrou Jones caído, ferido com cinco facadas no corpo.

O suspeito do crime entrou em um caminhão da empresa, derrubou o portão e fugiu. Segundo o boletim de ocorrência, Jones foi atingido no pescoço, axila, no braço e nas costas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

