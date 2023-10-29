Jovem é assassinado enquanto dormia em Vila Velha

Marcos Felipe Rodrigues da Vitória foi morto em Jaburuna Crédito: Reprodução

Um jovem de 28 anos foi morto a tiros no final da noite de sábado (28), em Jaburuna, Vila Velha . Dados preliminares indicam que Marcos Felipe Rodrigues da Vitória estava dormindo em casa quando foi assassinado.

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, há alguns anos Marcos Felipe teve envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro do Quadro, em Vitória, foi preso, mas atualmente estava trabalhando como repositor em uma loja de festas.

Amigos do jovem, que não quiseram se identificar, acreditam que ele foi morto por antigos desafetos. Desde 2022, o rapaz tentava se organizar e melhorar de vida. Marcos estava morando em Jaburuna porque trabalhava no bairro.

Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, a báscula do banheiro estava arrombada e a porta aberta, no momento em que a polícia chegou ao local. A vítima estava deitada em um colchão.

A Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que Marcos deu entrada no sistema prisional em abril de 2018, por tráfico de drogas, e foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em maio de 2021.

Em nota, a Polícia Militar disse que, no final da noite de sábado, uma equipe foi acionada para verificar a informação de que havia o corpo de um indivíduo, no interior de uma residência, com sinais de disparo de arma de fogo no bairro Jaburuna. "A equipe foi ao local, constatou o fato e acionou a Polícia Civil."

A Polícia Civil informou em nota que, até o momento ninguém foi preso e que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota a corporação.