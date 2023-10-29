Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jaburuna

Jovem é assassinado enquanto dormia em Vila Velha

Marcos Felipe Rodrigues da Vitória trabalhava como repositor em uma loja de festas; em 2018, ele havia sido preso por tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2023 às 11:10

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 11:10

Marcos Felipe Rodrigues da Vitória
Marcos Felipe Rodrigues da Vitória foi morto em Jaburuna Crédito: Reprodução
Um jovem de 28 anos foi morto a tiros no final da noite de sábado (28), em Jaburuna, Vila Velha. Dados preliminares indicam que Marcos Felipe Rodrigues da Vitória estava dormindo em casa quando foi assassinado.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, há alguns anos Marcos Felipe teve envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro do Quadro, em Vitória, foi preso, mas atualmente estava trabalhando como repositor em uma loja de festas.
Amigos do jovem, que não quiseram se identificar, acreditam que ele foi morto por antigos desafetos. Desde 2022, o rapaz tentava se organizar e melhorar de vida. Marcos estava morando em Jaburuna porque trabalhava no bairro.
Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, a báscula do banheiro estava arrombada e a porta aberta, no momento em que a polícia chegou ao local. A vítima estava deitada em um colchão.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Marcos deu entrada no sistema prisional em abril de 2018, por tráfico de drogas, e foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em maio de 2021.
Em nota, a Polícia Militar disse que, no final da noite de sábado, uma equipe foi acionada para verificar a informação de que havia o corpo de um indivíduo, no interior de uma residência, com sinais de disparo de arma de fogo no bairro Jaburuna. "A equipe foi ao local, constatou o fato e acionou a Polícia Civil." 
A Polícia Civil  informou em nota que, até o momento ninguém foi preso e que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota a corporação.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta. 

Veja Também

'Estava na melhor fase da vida', diz tia de jovem morta a tiros na Serra

Quem era a mulher morta a tiros por não abaixar vidro do carro na Serra

Artista plástico é achado morto com mãos e pés amarrados em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sejus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados