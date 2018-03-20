Jovem é assassinado em garagem de condomínio em Ibatiba

O corpo de Wellington foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Reprodução - Facebook

Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira (19) no bairro Ipê, em Ibatiba, na região do Caparaó. Ele foi atingido por três tiros e morreu na hora. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram e chamaram Wellington Silva Rodrigues de Paula para os fundos de uma garagem de um condomínio. Em seguida, moradores ouviram os tiros e viram os bandidos, que estavam de capacete, fugindo em uma motocicleta sentido Minas Gerais por uma estrada de chão.

Wellington foi atingido na cabeça, no peito e no pescoço, uma ambulância chegou a ser acionada, mas quando a PM chegou no local ele já tinha falecido. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.