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Violência

Jovem é assassinado em garagem de condomínio em Ibatiba

Os bandidos fugiram em uma motocicleta sentido Minas Gerais

Publicado em 20 de Março de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 15:14
O corpo de Wellington foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Reprodução - Facebook
Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira (19) no bairro Ipê, em Ibatiba, na região do Caparaó. Ele foi atingido por três tiros e morreu na hora. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram e chamaram Wellington Silva Rodrigues de Paula para os fundos de uma garagem de um condomínio. Em seguida, moradores ouviram os tiros e viram os bandidos, que estavam de capacete, fugindo em uma motocicleta sentido Minas Gerais por uma estrada de chão.
Wellington foi atingido na cabeça, no peito e no pescoço, uma ambulância chegou a ser acionada, mas quando a PM chegou no local ele já tinha falecido. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
Jovem é assassinado com 3 tiros em Ibatiba

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