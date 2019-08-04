Home
Jovem é assassinado com tiro na cabeça em Pinheiros

Leonardo Pereira dos Santos foi morto na madrugada deste domingo (04), no bairro Jardim Planalto

Gazeta Online

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 20:39

 - Atualizado há 6 anos

O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (04), em Pinheiros, região Norte do Estado. O homicídio aconteceu no bairro Jardim Planalto.

De acordo com a Polícia Civil, Leonardo Pereira dos Santos foi morto com um tiro na cabeça. Ainda não se sabe a autoria e nem a motivação do crime. O corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por exames.

Ainda segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

