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Violência

Jovem é assassinado com 19 tiros em zona rural de Viana

O crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 05:14

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

21 ago 2019 às 05:14
Policiais da corregedoria estiveram no DHPP para acompanhar o caso Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 25 anos foi assassinado com 19 tiros na noite desta terça-feira (20) em Perobas, zona rural de Viana. De acordo com informações da Polícia Civil, Felipe da Silva Paiva, de 25 anos, foi atingido a tiros às 19h10.
> Onze pessoas foram baleadas ou esfaqueadas em menos de 12 horas
CARIACICA
Em Cariacica, um rapaz de 21 anos foi esfaqueado no pescoço durante uma briga na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Alto Lage, às 19h30 desta terça-feira.
O homicídio e a tentativa de assassinato serão investigados pelas Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizadas nos municípios onde ocorreram os crimes.

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