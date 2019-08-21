Jovem é assassinado com 19 tiros em zona rural de Viana

Um jovem de 25 anos foi assassinado com 19 tiros na noite desta terça-feira (20) em Perobas, zona rural de Viana. De acordo com informações da Polícia Civil, Felipe da Silva Paiva, de 25 anos, foi atingido a tiros às 19h10.
CARIACICA
Em Cariacica, um rapaz de 21 anos foi esfaqueado no pescoço durante uma briga na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Alto Lage, às 19h30 desta terça-feira.
O homicídio e a tentativa de assassinato serão investigados pelas Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizadas nos municípios onde ocorreram os crimes.