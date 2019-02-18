Um jovem identificado como Danrley Neves Rodrigues, de 20 anos, foi morto a tiros por volta das 20h25 deste domingo (17) na Avenida Benevenuto Zorzanelli, no distrito de Bebedouro, em Linhares.
A Polícia Militar foi acionada e constatou a morte do jovem ainda no local. A perícia contabilizou um grande número de perfurações no corpo da vítima. Danrley foi atingido por 16 disparos de arma de fogo por toda a região do corpo, abrangendo cabeça, tronco, além de outros membros.
O corpo de Danrley foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares e ainda aguarda liberação.
A Polícia Civil informou por meio de nota que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
Jovem é assassinado com 16 tiros em Linhares
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