Jovem é assassinado com 11 tiros na cabeça em Jaguaré

O corpo de Uedson Alves Soares foi encontrado em uma plantação de pimenta na zona rural.

Gazeta Online

Publicado em 26 de julho de 2019 às 13:05

 - Atualizado há 6 anos

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na zona rural de Jaguaré, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). O corpo de Uedson Alves Soares foi encontrado em uma plantação de pimenta, no bairro Seac, com 11 tiros na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram vistos indo em direção a uma mata do bairro levando a vítima à força. Os militares foram informados, realizaram buscas na região, mas eles não foram localizados.

> Pai impede que a filha seja assassinada pelo ex-companheiro em Jaguaré

Em seguida, um novo chamado indicava que foram ouvidos disparos de arma de fogo em uma plantação de pimenta. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o corpo do jovem. A Polícia Civil foi acionada e o perito confirmou que havia 11 perfurações no crânio de Uedson. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram localizados.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

 

 

