Violência

Jovem é assassinado com 11 tiros na cabeça em Jaguaré

O corpo de Uedson Alves Soares foi encontrado em uma plantação de pimenta na zona rural.

Publicado em 26 de julho de 2019 às 13:05 - Atualizado há 6 anos

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na zona rural de Jaguaré, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). O corpo de Uedson Alves Soares foi encontrado em uma plantação de pimenta, no bairro Seac, com 11 tiros na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram vistos indo em direção a uma mata do bairro levando a vítima à força. Os militares foram informados, realizaram buscas na região, mas eles não foram localizados.

Em seguida, um novo chamado indicava que foram ouvidos disparos de arma de fogo em uma plantação de pimenta. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o corpo do jovem. A Polícia Civil foi acionada e o perito confirmou que havia 11 perfurações no crânio de Uedson. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram localizados.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.









Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta