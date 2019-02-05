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Violência

Jovem é assassinado a tiros em Marataízes

A motivação do crime é desconhecida

Publicado em 

05 fev 2019 às 12:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 12:40

Jovem assassinado a tiros em Marataízes Crédito: Reprodução
Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (04) na Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas dois suspeitos foram reconhecidos por testemunhas.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h. Testemunhas contaram que Gustavo Silva dos Santos Pereira estava próximo a uma lanchonete em um local conhecido como Rua da Bacia e que um grupo de pessoas se aproximou dele e iniciou uma discussão. Os motivos ainda desconhecidos.
Ainda segundo a PM, em certo momento houve os disparos e Gustavo foi atingido por quatro tiros. As pessoas que estavam nas proximidades ainda contaram que Gustavo estaria armado, mas que não chegou a atirar. Ele foi atingido nas costas, na perna, no braço, na cabeça e morreu no local.
Os suspeitos fugiram, mas não foram localizados. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil e denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181.
Jovem é assassinado a tiros em Marataízes

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