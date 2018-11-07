Jovem é assassinado a tiros em Iúna

Clayton Nunes da Silva Crédito: Reprodução/Facebook

Um jovem de 27 anos foi assassinado a tiros no distrito de Pequiá, interior de Iúna , Região do Caparaó. Clayton Nunes da Silva foi encontrado dentro de casa por um primo, na tarde desta segunda-feira (05). Até o momento, segundo a Polícia Civil , ninguém foi detido.

O primo da vítima achou estranho que Clayton não compareceu ao trabalho e foi até a casa dele. A porta estava encostada, segundo depoimento do primo à polícia.

Em frente à casa também mora um tio da vítima, que chegou à residência na noite de domingo e percebeu a porta aberta, porém, apenas encostou sem entrar, deduzindo que o sobrinho estaria dormindo.