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Caparaó

Jovem é assassinado a tiros em Iúna

Clayton Nunes da Silva foi encontrado morto pelo primo, que estranhou o fato de a vítima não ter comparecido ao trabalho

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 21:12
Clayton Nunes da Silva Crédito: Reprodução/Facebook
Um jovem de 27 anos foi assassinado a tiros no distrito de Pequiá, interior de Iúna, Região do Caparaó. Clayton Nunes da Silva foi encontrado dentro de casa por um primo, na tarde desta segunda-feira (05). Até o momento, segundo a Polícia Civil, ninguém foi detido.
O primo da vítima achou estranho que Clayton não compareceu ao trabalho e foi até a casa dele. A porta estava encostada, segundo depoimento do primo à polícia.
Em frente à casa também mora um tio da vítima, que chegou à residência na noite de domingo e percebeu a porta aberta, porém, apenas encostou sem entrar, deduzindo que o sobrinho estaria dormindo.
Populares disseram que, no domingo, por volta das 22h15, escutaram dois disparos e que desceram dois homens de moto na rua, com um objeto grande, parecido com uma arma longa. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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