Jovem é assassinado a tiros ao voltar da escola para casa na Serra

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (7), no bairro São Domingos, na Serra. Segundo familiares, era o último dia de aula de Gabriel Alves Targino, que cursava o último ano do ensino médio e havia acabado de apresentar um trabalho final na escola. Ele estava com amigos, voltando para casa, quando foi assassinado.

Gabriel Alves Targino foi morto a tiros ao voltar da escola na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

O crime aconteceu por volta das 21h50. Familiares de Gabriel contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que, durante o dia, o jovem trabalhava com serviços de almoxarifado. Ainda conforme os relatos, ele estava com dois amigos quando criminosos se aproximaram, dentro de um carro, pararam ao lado do trio e ordenaram que os amigos dele corressem. Neste momento, os homens atiraram contra o rapaz.

A família estava no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta quinta-feira (8) para liberar o corpo de Gabriel, e contou à reportagem que o jovem não tinha envolvimento com tráfico de drogas ou passagens pela polícia. Não se sabe a motivação para o crime.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, não foi possível precisar a quantidade de disparos que atingiram Gabriel devido às múltiplas perfurações encontradas no corpo dele.

Outro assassinato, uma hora e meia depois

Uma hora e meia após o assassinato do jovem em São Domingos, no bairro Cascata, também na Serra, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na rua das Acácias.

De acordo com boletim de ocorrência da PM, por volta de 23h20, em patrulhamento na região, policiais militares visualizaram um corpo caído na rua e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um médico da unidade constatou o óbito do homem e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Os peritos identificaram marcas de três disparos de arma de fogo na região do tórax do homem. Não foi possível identificar a vítima, que não portava documentos e não havia nenhum parente no local. O homem aparentava ter 30 anos e estava vestindo camisa e calça preta. Também não foi possível identificar o calibre da arma utilizada no crime e ninguém no local soube informar a autoria ou motivação.