Jovem é assassinado a facadas durante festa em Pedro Canário

O caso agora será investigado pela Delegacia de Pedro Canário Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 26 anos foi morto a facadas durante uma festa, na madrugada deste domingo (22), em Pedro Canário, região Noroeste do Estado. Josicley Marinho dos Santos foi socorrido e levado de ambulância ao Hospital Menino Jesus, mas já chegou morto.

De acordo com a Polícia Militar, houve uma briga generalizada entre os bairros Camata e Canarinho, onde acontecia o evento, e Josicley foi esfaqueado. Os policiais foram ao hospital e conversaram com o médico plantonista, que explicou que a facada atingiu um ponto de grande circulação sanguínea, entre o pescoço e a clavícula.

No local do crime, onde aconteceu a festa, testemunhas confirmaram aos militares que houve uma briga, mas ninguém soube informar sobre a autoria do crime. Familiares de Josicley contaram que ele foi ao evento e acabou atingido pela facada, mas não souberam dizer qual a motivação do crime ou a identificação do suspeito. A vítima morava no bairro Camata I. O caso agora será investigado pela Delegacia de Pedro Canário.

Após o crime, houve atos de vandalismo no bairro. Algumas pessoas depredaram casas e carros, de acordo com a PM. Além disso, tiros foram disparados no meio da rua.

O QUE DIZ A PM