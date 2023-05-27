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Violência

Jovem é agredida e tem celular roubado no Parque Moscoso, em Vitória

Vítima estava esperando o namorado, quando pegou o aparelho e foi surpreendida pelo criminoso; ela levou um soco no rosto e chegou a ser jogada nos arbustos do parque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2023 às 14:33

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 14:33

Parque Moscoso, em Vitória
Crime aconteceu no Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma jovem de 20 anos foi roubada e agredida no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A auxiliar de escritório levou um soco no rosto e ainda feriu a perna ao ser jogada no meio dos arbustos do parque pelo criminoso. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (26), por volta das 20h, quando ela esperava o namorado.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima teve o celular levado pelo bandido assim que tirou o aparelho da bolsa para falar com o companheiro. Nessa hora, o suspeito passou de bicicleta e puxou o telefone da mão dela. A jovem ainda tentou pegá-lo de volta, mas acabou agredida.
Em seguida, o criminoso tentou fugir correndo, mas foi detido e agredido por quem estava na região. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso confirmou que tinha tentado praticar o roubo e jogado a vítima sobre alguns arbustos para tentar fugir, contudo teve a fuga frustrada por populares. O indivíduo foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município.
O nome dele não foi divulgado, mas sabe-se que ele tem 21 anos. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Na manhã deste sábado (27), a vítima disse que nunca imaginou ser roubada dentro do Parque Moscoso, já que ele é fechado e há seguranças no local.
Leia abaixo a nota completa da Polícia Militar sobre a ocorrência:
"Na noite dessa sexta-feira (26), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo no Parque Moscoso, Vitória. No local, uma jovem de 20 anos relatou que foi abordada por um homem de bicicleta, que anunciou o roubo e exigiu o celular da vítima. Após o suspeito subtrair o telefone da jovem, ela disse que reagiu e entrou em vias de fato com o indivíduo. A vítima foi agredida pelo homem com socos e cotoveladas, vindo a machucar o lábio inferior. Ela também foi arremessada em arbustos pelo suspeito com o objetivo de tentar fugir. Populares que frequentavam o Parque Moscoso visualizaram o fato e detiveram o indivíduo até a chegada da Polícia Militar. Quando a equipe chegou, o suspeito estava deitado no chão e imobilizado por transeuntes. Ele confirmou que tinha tentado praticar um roubo e jogado a vítima sobre alguns arbustos para tentar fugir, contudo teve a fuga frustrada por populares. O indivíduo foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município."

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