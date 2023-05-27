Jovem é agredida e tem celular roubado no Parque Moscoso, em Vitória

Crime aconteceu no Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma jovem de 20 anos foi roubada e agredida no Parque Moscoso, no Centro de Vitória . A auxiliar de escritório levou um soco no rosto e ainda feriu a perna ao ser jogada no meio dos arbustos do parque pelo criminoso. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (26), por volta das 20h, quando ela esperava o namorado.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima teve o celular levado pelo bandido assim que tirou o aparelho da bolsa para falar com o companheiro. Nessa hora, o suspeito passou de bicicleta e puxou o telefone da mão dela. A jovem ainda tentou pegá-lo de volta, mas acabou agredida.

Em seguida, o criminoso tentou fugir correndo, mas foi detido e agredido por quem estava na região. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso confirmou que tinha tentado praticar o roubo e jogado a vítima sobre alguns arbustos para tentar fugir, contudo teve a fuga frustrada por populares. O indivíduo foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município.

O nome dele não foi divulgado, mas sabe-se que ele tem 21 anos. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Na manhã deste sábado (27), a vítima disse que nunca imaginou ser roubada dentro do Parque Moscoso, já que ele é fechado e há seguranças no local.

Leia abaixo a nota completa da Polícia Militar sobre a ocorrência: